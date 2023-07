Se é verdade que "life is a cabaret", como dizia Lizza Minnelli na música (e o filme) com o mesmo nome, na passada semana tivemos a prova de que quando um rei se despede outro toma o seu trono.



Foi o que aconteceu no maravilhoso mundo do entretenimento e das grandes performances em palco. Elton John, majestade do "tudo é possível em palco, desde que a nossa imaginação o deseje", despediu-se dos palcos após 52 anos de purpurinas e canções que ficam para sempre.









