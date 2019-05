Histórias de falidos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Depois da novela Berardo ter tomado conta dos noticiários e, sobretudo, ter criado uma onda de revolta na opinião pública, eis que um novo caso de insolvência milionária vem a público, mas desta vez de outras paragens.Jamie Oliver, o famoso chef inglês, com restaurantes abertos no mundo inteiro - incluindo em Lisboa -, com programas de televisão, livros editados e uma legião de fãs, declarou falência... no Reino ... < br />