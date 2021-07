Keeping up with Katia

Katia Aveiro arrisca-se a tornar-se a estrela mais mediática do clã. E tudo porque não tem papas na língua e diz o que quer e bem lhe apetece no mais famoso arauto da atualidade: o Facebook. Não vale a pena alongarmo-nos sobre comentários a propósito do irmão Cristiano, nem sobre casamento, nem participação num reality show em Espanha. Vamos concentrar na atualidade, que é como quem diz, no assunto Covid. Primeiro Katia não acreditou no vírus, depois o irmão apanhou, depois ficou “presa” no Brasil por causa do “bicho”, pelo meio continuou a opinar, depois foi ela própria que apanhou - e de forma bem mais perigosa - e finalmente, já tratada, entrou num diz-que-diz sobre o tema. À Katia deixo uma dica (se é que posso): menos conversa e mais fotos “à la Kardashians”. Rende mais e não dá dores de cabeça. Beijinhos e férias felizes.