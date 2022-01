Quem é fã de ‘O Sexo e a Cidade’? Eu sou. Fui, melhor dizendo. ‘O Sexo e a Cidade’ é daquelas séries que marcaram uma geração, então nos 20, 30, que viveu, em versão portuguesa, os sonhos, os medos, os desejos daquelas quatro amigas de Nova Iorque. Como todas as séries com várias boas personagens principais, com perfis bem definidos, revimo-nos em cada uma delas.