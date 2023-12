Quem disser que este foi um ano monótono está a mentir. 2023 foi repleto de novidades: amores, regressos, separações... houve para todos o gostos. Fernanda Serrano voltou para os braços do ex-marido (ainda não de forma totalmente oficial) e Jorge Gabriel pôs um ponto final no seu casamento. Provavelmente estas foram as duas grande surpresas do ano, por serem consideradas praticamente impossíveis.









