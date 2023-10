Tenho para mim que os portugueses descobriram a sua novela televisiva preferida: a da vida real. Dêem-lhes notícias e é vê-los felizes, colados ao ecrã - mesmo que sirva só de "banda sonora" ao que fazem lá em casa. E atenção porque nem sequer são esquisitos nas seleção: tanto consomem os desastres meteorológicos, como a crise no médio oriente, como a mesma crise comentada pelos especialistas em guerra Ucrânia-Russia (Rogeiro e Milhazes, claro), como reportagens nas feiras em tempo de verão, como debate quinzenal no parlamento, como reportagens made in USA para encher a hora e meia a duas horas diárias obrigatórias de jornal nos canal generalistas.









Ver comentários