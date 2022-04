Acha que já viu tudo na vida? Não viu, acredite. Para ver tudo - e quando tudo. digo aquelas excentricidades que imaginamos impossíveis, dignas de contos de fadas de adultos muito loucos e com muita vontade de gastar o dinheiro que têm a rodos - então é preciso perder umas horas com ‘Young, Famous & African’, um reality show, ao estilo ‘Keeping up With the Kardashian’s’ ou ‘Real Housewives’.









