Uma das minhas amigas tem uma sogra absolutamente viciada no canal TVI reality - que é o mesmo que dizer, no canal que transmite em direto o que se passa na casa ‘Big Brother (Famosos’) durante praticamente 24 horas. Mostra quase tudo o que é permitido, até as personagens a dormir ou a ver filmes e comer pipocas, deitados pelo chão e pelo sofá.