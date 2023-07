Perdoem-me falar de coisas fúteis mas desde que revi Rui Rio na TV, do alto da varanda, e do que se seguiu, não consigo ouvir nada, só consigo olhar para o novo look. Aquela barba que lhe dá um ar rebelde, de playboy entradote mas em grande forma. A tal ponto o look afeta o homem que só consigo pensar: mas porque é que não saiu da oposição antes, valha-me Deus!









