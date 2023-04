Tony Carreira celebrou 35 anos de carreira com um espetáculo intimista no Casino Estoril, rodeado pela família e pelos amigos mais próximos. Num momento em que o cantor continua a lutar para que se faça justiça nos tribunais no caso que envolve o desaparecimento trágico da filha Sara, um regresso destes, um concerto com estas características e o mimo do seu público funcionam para o artista como a melhor terapia possível.









