2023 já tem algo para se orgulhar: é o ano do "salto" na produção nacional. E este tem um nome: ‘Rabo de Peixe’. Já aqui falámos, há duas semanas, sobre o estrondo que é esta série da Netflix e as razões que estão na fase do "fenómeno": do tema, à fotografia, à edição soberba e realização contemporânea (os grandes planos, a utilização sem pudores do 3D) e, claro, às interpretações que ficam na cabeça de quem segue os episódios - à imagem de ‘Casa de Papel’ - dadas as suas caraterísticas acentuadas.









