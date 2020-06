O que fazer com tanto?

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

É preso por ter cão, é preso por não ter. Os gémeos de Ronaldo festejam o aniversário. E o que faz o craque? Mascara-se de Aladino, mostra o seu cabelo mágico que está quase louro, inventa uma festa temática infantil e encharca as crianças de presentes.É o que Cristiano acha correto fazer com todo o dinheiro que ganha: mimar os filhos e dar-lhes do bom e do melhor. É verdade: é o que qualquer pai ...