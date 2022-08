Darren Star, o produtor de ‘O Sexo e a Cidade’ tem aquele toque de midas de apanhar no ar a realidade urbana das grandes cidades, com os tiques, os hábitos, a moda, os medos, enfim... tudo o que nela acontece de forma mais ou menos visível. Pode até parecer fútil de quando em quando, tão básicos, secos, despidos são os diálogos e as preocupações das personagens, porém, não são rigorosamente nada disso.









