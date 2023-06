E agora que Georgina e Ronaldo já apareceram juntos, que já puseram os fãs num reboliço, à porta do hotel do craque em Madrid, à espera de os ver juntos, ao melhor estilo de príncipes e princesas no dia do matrimónio, que já explicaram ao Mundo que está tudo bem lá em casa... só falta uma coisa: a troca das alianças.









Ver comentários