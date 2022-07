Claro que é. Portugal é racista porque guarda os preconceitos de um antigo colonizador que continua a olhar para as ex-colónias e para a cor da pele com superioridade que pode até ser inconsciente, mas é real.



Dir-me-ão que a ‘descolonização’ aconteceu há menos de 50 anos, que há gerações ainda com ‘vícios’, que só há pouco tempo a consciência de igualdade de raça e de cor ganhou dimensão real.









Ver comentários