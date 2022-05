As últimas semanas têm sido verdadeiramente impressionantes para quem segue o percurso de Cristiano Ronaldo e da sua família. Sempre com um sorriso nos lábios e tentando nunca desapontar ou ‘falhar’ com os milhões de fãs pelo Mundo fora, o craque fechou-se nos seus. Mostra-se, publica as suas imagens, apresentou a nova bebé, a linda Bella Esmeralda, fotografou-se ao lado de Georgina como dizendo ‘estamos bem, não se preocupem’, mas resguardou-se.









