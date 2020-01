RAP na ‘Cristina’ já!

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

É o acontecimento mais aguardado da rentrée de inverno. Depois do anúncio da transferência de Ricardo Araújo Pereira para a SIC, acompanhada por uma entrevista "em cima do acontecimento" no programa do diretor, ‘Alta Definição’, os espectadores querem, os espectadores exigem... RAP no ‘Programa da Cristina’.E porquê? Porque isto, sem choradeira, não é a SIC! E já que Daniel Oliveira nã... < br />