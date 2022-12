Hoje, final do Mundial do Qatar, não sei se nós, portugueses, conseguimos ser todos ‘argentinos’. Deveríamos ser, tal como o Mundo, se o que estivesse em causa fosse o talento inquestionável de Messi e a premiação de um jogador ao mais alto nível, na prova maior do desporto-rei.



Acontece que Messi é e será para sempre o grande rival do nosso Ronaldo.









Ver comentários