Já sei: estou a comparar um treinador (Jorge Jesus) com um jogador (Cristiano Ronaldo). Não, no caso não é cena de “loira burra”, mulher que não percebe nada de bola - como os homens tanto gostam de pensar. É de propósito, seus palermas! É que o ano, para as bandas da Arábia Saudita, promete ser divertido no que toca ao duelo luso dos dois teimosos que não gostam de perder nem a feijões: Cristiano, o nosso eterno “melhor do mundo”, e JJ, aquela figura que já conhecemos e que adoramos.









