Quando Oprah Winfrey - a estrela de televisão norte-americana que conduziu a polémica entrevista de Harry e Meghan Markle - acreditou ter uma notoriedade maior do que as empresas para as quais trabalhas e das quais já não dependia, tomou uma decisão: saiu. Oprah criou o seu próprio modelo de negócio que incluía um canal, uma forte presença digital, uma gama de livros todos eles ligados à motivação e autoconhecimento e ainda um negócio de palestras e consultorias, para ‘as massas’ ou para empresas, conforme os casos.









Ver comentários