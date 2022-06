Sonho cumprido

Bernardo Sousa pode considerar-se um grande “sortudo”. Ontem, sábado, o piloto voltou a sentar-se ao volante para participar no rali de Lisboa, agora com diferentes olhares sobre si. Se antes Bernardo era simplesmente o piloto que competia e lutava por títulos, hoje tem o “extra” de ser também o participante e vencedor do mais famoso reality show do mundo e não dar um único passo que não seja seguido nas redes sociais por milhares e milhares de fãs - seus e da namorada, ou melhor, do “casal” - que, antes, não - existiam.









