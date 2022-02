‘Soy Georgina’: como ser uma trilionária pobre

Vamos concentrar nesta ideia, tentando a todo o custo não revelar nada que não se possa saber antes do espetador poder assistir ao "reality" do momento, ‘Soy Georgina’, na Netflix. A ideia é: Georgina não é uma das Kardashian, mas a sua história é aqui relatada no mesmo tom. Ou seja, em falta de termos um ‘Keeping up with the Aveiro’s’, que daria um excelente reality show, o gigante do streaming apostou forte na senhora Ronaldo que conta na produção que acaba de estrear o conto de fadas que vive desde que conheceu o seu príncipe encantado.