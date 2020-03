Em momentos de crise global, como é este, tudo se relativiza. Não pode ser feito de uma forma, pois terá de ser de outra, desde que as pessoas estejam em primeiro lugar. De uma forma geral, as televisões nacionais têm dado o melhor exemplo: colocar profissionais em casa, suspender programas de auditório, suspender os próprios programas. Não há novidades? Há repetições.Não há repetições atrativas? Há filmes e séries e o que for necessário. E há episódios de novela gravados - enquanto os estúdios não reabrem para voltar ao ritmo ‘normal’. Há o que for necessário.É mesmo ‘todos por todos’ - o lema que a TVI passou a usar e que se aplica na perfeição a este momento. Por isso, vamos seguir o exemplo, vamos ser ‘todos por todos’ porque este é o momento. Fique em casa, cuide de si e dos outros, e olhe... veja televisão!