Há profissões tramadas, de tão populares e amadas que nos tocam a todos. Por exemplo, todos somos críticos de cinema e de televisão, a opinar se gostámos ou não gostámos, de o ator e atriz estão bem ou mal; todos somos treinadores de futebol para discutir as opções do treinador em colocar este ou aquele jogador, agora ou mais tarde no jogo.









Ver comentários