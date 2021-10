De uma coisa Tony Carreira nunca se poderá queixar: não ser desejado. Poucos dias após o anúncio de exclusividade com a TVI, guardado a sete chaves durante um ano, e a explicação ao vivo, por parte do cantor, do que isso vai significar na estação onde também é acionista - embora uma coisa não seja consequência da outra - eis que a SIC vem a público dizer que aquele vai ser o canal “oficial” da Associação Sara Carreira, ou seja, será ali que todas as notícias sobre a mesma surgirão em primeira mão.