Finalmente temos uma eleição que desperta o interesse dos mais jovens eleitores portugueses. Seja pela campanha no TikTok, pelo humor de Ricardo Araújo Pereira ou pelas discussões em torno dos partidos com opiniões mais extremadas, a verdade é que, pela primeira vez, ouvem-se eleitores de 20 e poucos anos falar com entusiasmo sobre os debates da véspera nas televisões, dizer qual é obrigatório assistir naquele dia e opinar.









