Esta semana, a ‘TV Guia’ esteve em Barrancos com Zé Maria. O vencedor da primeira edição do ‘Big Brother’, que há 22 anos foi engolido pela fama repentina, atordoado ao ser transformado numa estrela da televisão que em tudo contrastava com a sua natureza pacata, está um homem diferente.



Voltou à vida simples, não quis falar, mantém a educação e a gentileza que o caraterizam.









