Uma médica foi agredida nas urgências do hospital de Setúbal. Teve de ser submetida de urgência a uma operação a um olho, ficando no rosto as marcas da violência. A agressora foi logo detida e presente a tribunal! – Ah, não foi!? Desculpem, pensava que sim.Um médico foi agredido no Centro de Saúde de Moscavide por recusar um prolongamento de baixa a um jovem de 21 anos. O jovem foi logo detido e presente a tribunal! ... < br />