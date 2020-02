Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Antes da descoberta das modernas tecnologias e ainda longe de adivinharmos a futura existência de um mundo de computadores no qual a internet assumiria um papel fundamental, crianças e jovens eram seduzidos pelos livros que narravam as aventuras de piratas famosos como o Capitão Gancho, Eduard Teach (Barba Negra) ou o Capitão Kidd. Estávamos ainda longe das superproduções cinematográficas criadas por Tedd Elliot e Terry Rossio com as deslumbrantes ... < br />