Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Se não surgirem novas surpresas decorrerá esta terça-feira a leitura da sentença em tribunal de 1ª instância relativa ao homicídio de Luís Grilo.Tudo aponta no sentido de apenas recair sobre Rosa Grilo a responsabilidade da morte do marido. Porquê? Porque alguém entendeu que, para António Joaquim existia prova zero. Significa não ter sido considerado como prova, entre outras: A arma do crime ser de sua propriedade,...