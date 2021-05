São preocupantes os dados oficiais relativos à violência doméstica em Portugal, independentemente do ângulo pelo qual se aborde este flagelo criminal. No fim de março ascendiam a 4187 as vítimas com botão de pânico. Em igual período, o número de vítimas em 2020 era de 3340, ou seja, menos 25%. Os arguidos controlados por pulseira eletrónica cifravam-se nos 668. Em prisão preventiva 876 e a cumprir pena ...