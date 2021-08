Interrogações

Proponho aos leitores uma breve reflexão sobre o acidente rodoviário que vitimou mortalmente a jovem Sara Carreira.Desde a primeira hora e em grande parte porque terminou em tragédia mortal envolvendo várias figuras públicas, gerou-se a perniciosa ideia de que, mais do que uma explicação, havia que encontrar um culpado. Sublinho desde já que acredito na existência de situações inevitáveis e, por isso mesmo, credibilizo a palavra acidente.A haver um responsável esse papel assenta que nem uma luva no condutor da viatura em que a jovem seguia. Jovem, carro potente, namorada ao lado, quase de certeza em excesso de velocidade, porque com um carro daqueles… oh, pois!!! – E claro, o anátema… figura pública.