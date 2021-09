Acredito que o mundo de hoje se transformou num reflexo do dia 11.set.2001.A retaliação posterior marcada pela invasão do Afeganistão, out. 2001, a tomada de Bagdade 2003, o macabro espetáculo em que se transformou a morte de Saddam Hussein 30.dez.2006, a caça e aniquilação de Bin Laden 2.mai.2011, mais do que pacificar o mundo, foram achas na fogueira dos ódios e desejos de vingança por parte dos extremistas radicais talibãs, independentemente de pertencerem à Al-Qaeda, ou se perfilarem no Daesh.