Chegou o momento em que se exige uma resposta refletida à seguinte pergunta: O que se passa em Portugal no que respeita à violência? Continuamos com números assustadores na violência doméstica. Na violência contra idosos, recheada de ataques mortais com armas brancas e de fogo, é notória a ineficácia das medidas tomadas para travar este drama social.