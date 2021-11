Desde o início da década de 90 que as Forças Armadas Portuguesas, concretamente o Exército, participam em missões de paz no âmbito da ONU e da UE. São missões fulcrais para a paz mundial, onde se incluem as realizadas no âmbito de acordos bilaterais a pedido do próprio país em crise.Alguns dos objetivos principais são a observação e apoio ao desenvolvimento dos processos de paz, a supervisão de processos eleitorais e formação de quadros das FA.