Estou na dúvida se serão efeitos secundários do reforço da vacina anticovid, mas o facto é que a noite passada foi deveras estranha. Confesso-vos que fui assaltado por um sonho que recordo com um sentimento misto entre o patético e o preocupante.A notícia da detenção de João Rendeiro num resort de luxo na África do Sul teve certamente forte impacto no meu subconsciente.