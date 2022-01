Esta é a minha primeira coluna do novo ano. Desde há décadas que saltamos do ano que acabou para um novo ano esperando que, com o soar das 12 badaladas e o saltar da rolha de espumante, por milagre tudo mude e um sol sem nuvens se abra fazendo com que a vida nos surpreenda com saúde, dinheiro, a casa dos sonhos, o carro novo e outros desejos quiçá legítimos, mas apenas ilusórios.