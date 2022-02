Uma falsa ameaça de bomba através de um telefonema anónimo obrigou à evacuação do maior centro comercial da região algarvia, situado na Guia - Albufeira.A questão que se coloca às autoridades quando se confrontam com uma situação deste tipo passa sempre pela capacidade real de reação, ou seja, de ativação em tempo recorde de um dispositivo complexo e com especificidades que envolvem várias valências, visando salvaguardar potenciais vidas em risco.