Durante cerca de 100 horas o mundo aguardou hipnotizado e ansioso o resgate do pequeno Rayan, preso acidentalmente a 32 metros de profundidade no interior de um furo de água com um perímetro pouco superior ao do seu corpo. Durante 4 noites a criança resistiu imóvel, num esforço hercúleo, ao frio, à fome, à escuridão, à dor dos ferimentos, da solidão, do abandono, sem perceber por que demorava tanto sentir a mão do pai ou da mãe a retirá-lo dali.