O termo hebraico Pessach está na origem da palavra Páscoa cujo significado bíblico se traduz por passagem. Segundo o Novo Testamento, é uma efeméride cristã que celebra a passagem da morte para a vida, mas também uma comemoração hebraica, de acordo com o Velho Testamento, reportando à fuga do povo judeu a 400 anos de escravatura no Egito e passagem para uma nova vida na Terra Prometida.









