Nos últimos anos, a violência escolar – furtos, roubos, agressões nos recreios e salas de aula, bullying, psicológico e físico – sofreu um contínuo aumento. Excetuam-se os anos 2020/21 que por razões pandémicas sofreram longos períodos de encerramento das escolas. A criminalidade escolar caminha de mãos dadas com o fenómeno de delinquência traduzido como o ato de resistir ou infringir as regras morais ou as normas convencionadas na sociedade.









