O desabamento do grupo Espírito Santo em 2014 descambou numa das mais profundas convulsões na justiça portuguesa, resultando num megaprocesso com 750 volumes, 700 mil folhas, mais de 200 apensos, cerca de 1300 horas de gravações áudio e uma acusação de 3000 páginas. Neste dramático cenário de amontoado de papéis, pouco material importante existe em termos de indícios factuais ou elementos de prova, comparativamente com as questões secundárias inerentes a recursos das defesas dos arguidos, aquelas pedrinhas na engrenagem que impedem o real objetivo final – fazer-se justiça.









Ver comentários