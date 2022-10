Acabaram-se as queixas contra os agentes de autoridade por excesso de violência ou uso excessivo de força. Foi necessário chegarmos a 2022 para se concluir que não se recorre a armas com munições letais para pôr fim a uma rixa. E tal deveu-se à publicação de imagens de um agente de polícia aos tiros para o ar no relvado de um campo de futebol.