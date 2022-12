Aproxima-se célere um novo ano. É hora de irmos pensando nos costumados desejos a formular ao som das 12 badaladas, com a esperança legítima de que tudo melhore em 2023. Excetuando Paz, Saúde, Amor e Dinheiro, felizmente já ninguém se recorda dos desejos do ano anterior. E ainda bem, porque as perspetivas futuras não são nada animadoras.









