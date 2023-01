Uma vez mais as doze badaladas que assinalam a entrada num novo ano soaram, e com elas os habituais e transversais desejos: saúde, amor, paz, dinheiro e mais uns quantos.



Julgo estarmos em sintonia em que, de todos os que mencionei, o desejo de paz se encontra este ano no topo de lista.



O problema é que este desejo, como quase tudo na vida, não funciona isolado!









Ver comentários