Dois crimes cruéis e ignóbeis, semelhantes na brutalidade empregue e no objetivo a atingir, dinheiro fácil, mantiveram-nos atentos às notícias à espera do momento em que os autores fossem detidos.



No caso do homicídio do pianista Pedro Queiroz, encontrado no fundo de um poço amarrado de pés e mãos, a partir do nada, sem saber quem era a vítima e o local onde a morte ocorrera, a PJ logrou identificar os autores e detê-los.









