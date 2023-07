É difícil descrever o orgulho que sinto na casa da democracia portuguesa. A Assembleia da República não dorme em serviço. Antes de rumarem às praias, os deputados, que nos habituaram à resolução célere de todos os problemas que afligem os portugueses, arregaçaram as mangas e dedicaram todo o seu esforço, com afinco e desmesurada dedicação, à aprovação do Projeto-Lei da autoria dos dois maiores partidos da nação, PS e PSD.









Ver comentários