Atualmente, a voragem das notícias não nos deixa avaliar ou reter acontecimentos que são de enorme importância. Longe vai o tempo em que os pais se sentiam tranquilos por saberem os filhos na escola. É difícil aceitar um espaço escolar tão vulnerável ao crime.



A notícia de 4 jovens com idades entre os 15 e os 19 anos que tentaram sodomizar um colega com o cabo de uma vassoura, no qual colocaram um preservativo, é uma ocorrência que devemos reter.









