A participação do Almirante Gouveia e Melo num exercício dos Fuzileiros para combate ao Tráfico por via marítima é digno de referência. O momento, dimensão e gravidade do problema, exige-o.



Alertei há dias para o agravamento do tráfico em Portugal no plano interno e como porta de entrada na Europa. Os números falam por si.









Ver comentários