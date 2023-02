Relativamente à tardia mas inevitável intervenção do Ministério da Defesa nas antigas instalações da Messe Militar no Porto, na zona ribeirinha do Douro, o jornalista Sérgio A. Vitorino trouxe à colação num pertinente artigo de opinião a “teoria das Janelas Partidas”.



Remonta aos anos 1994/2001 e foi posta em prática por Rudy Giuliano, Mayor de Nova Iorque, baseando-se na teoria de que uma atuação precoce e firme sobre pequenos atos de delinquência e vandalismo evita que degenerem em criminalidade grave.









Ver comentários